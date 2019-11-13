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Вернувшихся из Швеции детей Лисова устроили в школу и детский сад в Хабаровском крае

Семья Лисовых живет у родственников в селе Скворцово

ХАБАРОВСК, 13 ноября. /ТАСС/. Семье Дениса Лисова, который вернулся в Хабаровск после того, как вывез помещенных в приемную семью ювенальной юстицией Швеции своих детей, помогли с устройством дочерей в школу и в детский сад. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

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Семья Лисовых, в которой три девочки двенадцати, шести и четырех лет, прилетела в Хабаровск утром в субботу и отправилась к родственникам в село Скворцово. Семья не была дома более семи лет, двое младших детей никогда не приезжали в Россию.

"Помощь семье оказана, дети устроены в школу и в детский сад", - сказала Трегубенко. Она сообщила, что аппарат уполномоченного по правам ребенка в крае продолжает консультировать семью по вопросам получения необходимых документов, оказания мер социальной поддержки.

В администрации Хабаровского района агентству подтвердили, что двум детям предоставлены места в школе, одному - в детском саду Мирненского сельского поселения, куда входит село Скворцово, где сейчас проживает семья. "Проблем с жильем у семьи нет. В селе живут родственники Лисова. В случае необходимости может быть предоставлено служебное жилье", - сказали в администрации.

Ранее в правительстве Хабаровского края сообщали, что семье окажут материальную поддержку. В пресс-службе губернатора и правительства региона агентству уточнили, что Лисов написал заявление на получение материальной помощи, занимается восстановлением российского паспорта.

В 2017 году шведские органы ювенальной юстиции забрали детей у Лисова, когда их мать с тяжелым психическим заболеванием попала в больницу, девочек разместили в приемной семье ливанского происхождения. В Польшу семья попала на пароме из Швеции, где ранее проживала. В апреле их задержали польские пограничники в международном аэропорту Варшавы, откуда они планировали вылететь в Россию. В начале ноября Лисов и три его дочери вернулись на родину.

Теги
РоссияХабаровский край
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