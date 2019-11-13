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В Приморье приняли закон о поддержке социальных предпринимателей

Им станут помогать в организации обучения работников, развитии межрегионального сотрудничества и поиске деловых партнеров
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© Станислав Красильников/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Приморского края приняли в трех чтениях поправки в краевой закон о предпринимательстве, устанавливающие возможность социально-ориентированным компаниям получать государственную поддержку, сообщает в среду пресс-служба краевого парламента.

Президент Владимир Путин в июле подписал закон, который вводит в России понятия "социальное предпринимательство" и "социальное предприятие", а также определяет правовое регулирование отношений в сфере социального предпринимательства.

"Поддержка социальных предприятий может осуществляться, например, в виде предоставления субсидий, государственного и муниципального имущества на льготных условиях, оказания помощи в создании необходимой инфраструктуры. Конкретные ее формы и объемы, согласно статье 5 краевого закона, будут определены в государственных программах Приморского края", - цитирует пресс-служба заместителя председателя комитета по экономической политике и собственности Всеволода Романова.

Принятые поправки дополняют краевой закон о развитии малого и среднего предпринимательства статьей 14.1. Она предусматривает возможность имущественной, финансовой, информационной, консультативной и методический поддержки социальных предпринимателей. Претендовать на такой статус, а значит и на получение господдержки, смогут компании, чья деятельность направлена на достижение общественно полезных целей и решение социальных проблем. Им также помогут в организации обучения работников, развитии межрегионального сотрудничества и поиске деловых партнеров.

Уточняется, что поправки к документу приняты в связи с изменениями федерального законодательства, которые ввели понятия "социального предпринимательства" и "социального предприятия".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПриморский край
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