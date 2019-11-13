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В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно делать прививку от гриппа

Вакцинация проводится не позднее, чем за две-три недели до начала эпидемического подъема заболеваемости, отметили в ведомстве
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Жители России, не прошедшие вакцинацию против гриппа, могут сделать прививку до конца ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Президент РФ Владимир Путин сообщил 11 ноября, что уже сделал прививку от гриппа, и призвал членов правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым последовать его примеру. Руководитель государства сравнил с самострелом возможное заболевание гриппом министров.

"Вакцинация проводится не позднее, чем за две-три недели до начала эпидемического подъема заболеваемости. В идеале, надо прививаться до начала эпидсезона, то есть с сентября по ноябрь", - говорится в сообщении.

Сентябрь является идеальным временем для прививки, поскольку организму требуется две недели на выработку иммунитета к инфекции. "Но это не значит, что сейчас, в ноябре, уже поздно делать прививку", - добавили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что вакцинация защищает население от "массового и неконтролируемого распространения инфекции". К группе риска относятся маленькие дети с формирующимся иммунитетом, пожилые люди с хроническими заболеваниями и люди с иммунодефицитными состояниями. Кроме того, прививку необходимо делать ежегодно, так как вирусы гриппа постоянно мутируют, поэтому меняется состав вакцины.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что на 8 ноября более 55 млн россиян уже привились бесплатно вакцинами от гриппа, закупленными за счет государственных средств. Среди них - более 16 млн детей и 189 тыс. беременных женщин. Еще более 4,3 млн человек привились от гриппа за счет средств работодателя.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичСкворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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