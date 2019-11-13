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Сильные метели ожидают в нескольких регионах Дальнего Востока

Синоптики прогнозируют ветер с порывами до 22-28 м/с в прибрежных районах

ХАБАРОВСК, 13 ноября. /ТАСС/. Циклон из Китая испортит погоду в нескольких регионах Дальнего Востока в ближайшие дни, сообщили ТАСС в Дальневосточном гидрометцентре. На побережьях объявлено штормовое предупреждение.

"Подходит циклон со стороны Китая, с Японского моря, который окажет сильное влияние на погоду в Еврейской АО, в Хабаровском крае и в Приморье. Ожидается сильный ветер с порывами до 22-28 м/с в прибрежных районах, в частности Хабаровского края, метели", - сказали в гидрометцентре.

Снег, местами очень сильный будет идти до конца недели. Циклон также принесет похолодание, в Хабаровском крае температура опустится на шесть градусов ниже нормы - до 10-15 градусов мороза днем и 15-20 ночью.

Как сообщили агентству в ГУ МЧС по Хабаровскому краю, в Советско-Гаванском и Ванинском районах региона из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение. Силы и средства МЧС приведены в готовность. Не исключено увеличение количества ДТП, возможны аварии на объектах ТЭК и ЖКХ.

Резкое ухудшение погоды 13-14 ноября прогнозируют в Приморском крае. Как сообщает Приморский гидрометцентр, дождь будет переходить в снег, ветер усилится до штормового, понизится температура, на дорогах гололедица, на проводах - отложения мокрого снега. "Во Владивостоке большую часть дня среды будет дождь, переход в снег может происходить в период между 19 и 22 часами. И прекратится он в первой половине ночи", - приводит пресс-служба слова главы гидрометцентра Бориса Кубая.

На Сахалине непогода отмечается уже сейчас. В связи с метелью объявлено экстренное предупреждение на севере Сахалина. Сейчас там идет снег, ветер достигает 17 м/с, в море в районе Курил сильное волнение. В южной части Сахалина пока хорошая солнечная погода, ветер и осадки отсутствуют. Из-за непогоды нарушено воздушное сообщение между севером и югом острова, отменен рейс грузопассажирского теплохода на Курилы. В четверг, как сообщает МЧС, циклон захватит 12 из 18 районов региона, а также Курильские острова.

Теги
РоссияКитайПриморский крайХабаровский крайЕврейская автономная область
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