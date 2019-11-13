"Ведомости": штрафы за хулиганство предлагают увеличить в пять раз

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Власти прорабатывают новую редакцию Кодекса административных правонарушений. Штрафы за хулиганство предлагается поднять в пять раз, некоторые положения вынести в отдельные главы, сообщает в среду газета "Ведомости" со ссылкой на участников заседания в Аналитическом центре правительства.

Отмечается, что в новой редакции кодекса может появиться глава, посвященная правонарушениям, посягающим на избирательные права (сейчас они включены в пятую главу). Также в состав "мелкого хулиганства" будет входить отправление естественных надобностей в общественном месте и "другие действия, выражающие явное неуважение к личности и (или) обществу". Штрафы за такие нарушения также вырастут с 500-1 тыс. руб. до 3-5 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 40 часов.

В числе принципиально новых составов нарушений - выгул собак опасных пород без намордника и поводка в общественных местах, а также нарушение права на пользование государственным языком России либо республик грозит гражданам штрафом в размере от 3 до 5 тыс. руб. (должностным лицам - от 10 тыс. до 25 тыс. руб.)

Также законодатели планируют уточнить, что общественным местом считаются любые места общего пользования - улицы, парки, скверы, транспортные магистрали, аэропорты, вокзалы, пристани, прилегающие к ним территории; общественный транспорт (включая остановки), а также жилые микрорайоны и места общего пользования в жилых домах - подъезды, лифты, крыши, чердаки, технические этажи и подвалы.

Предлагается выделить новую статью 6.9, подразумевающую ответственность за воспрепятствование адвокатской деятельности. Как пишет газета, она предусматривает, что вмешательство в какой бы то ни было форме в адвокатскую деятельность в целях воспрепятствования осуществлению адвокатом его профессиональных полномочий, в том числе неправомерный отказ в предоставлении адвокату информации, грозит штрафом в размере от 2 до 5 тыс. руб. (должностным лицам - от 5 до 10 тыс. руб.). Сейчас наказание предусмотрено только для должностных лиц.

До 5 тыс. руб. может вырасти штраф за оскорбление других граждан, а должностных лиц смогут привлекать к ответственности за дискриминацию. При этом снизят штраф чиновникам за нарушение права граждан на свободу вероисповедания с 50-100 тыс. руб. до 10-30 тыс. руб.

Предполагается, что, таким образом, количество глав в обновленной версии КоАП вырастет с 16 до 35. Собеседники газеты также отмечают, что это только предварительный вариант документа и все еще будет обсуждаться.