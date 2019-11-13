Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Ведомости": штрафы за хулиганство предлагают увеличить в пять раз

В числе принципиально новых составов нарушений - выгул собак опасных пород без намордника и поводка

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Власти прорабатывают новую редакцию Кодекса административных правонарушений. Штрафы за хулиганство предлагается поднять в пять раз, некоторые положения вынести в отдельные главы, сообщает в среду газета "Ведомости" со ссылкой на участников заседания в Аналитическом центре правительства.

Отмечается, что в новой редакции кодекса может появиться глава, посвященная правонарушениям, посягающим на избирательные права (сейчас они включены в пятую главу). Также в состав "мелкого хулиганства" будет входить отправление естественных надобностей в общественном месте и "другие действия, выражающие явное неуважение к личности и (или) обществу". Штрафы за такие нарушения также вырастут с 500-1 тыс. руб. до 3-5 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 40 часов.

В числе принципиально новых составов нарушений - выгул собак опасных пород без намордника и поводка в общественных местах, а также нарушение права на пользование государственным языком России либо республик грозит гражданам штрафом в размере от 3 до 5 тыс. руб. (должностным лицам - от 10 тыс. до 25 тыс. руб.)

Также законодатели планируют уточнить, что общественным местом считаются любые места общего пользования - улицы, парки, скверы, транспортные магистрали, аэропорты, вокзалы, пристани, прилегающие к ним территории; общественный транспорт (включая остановки), а также жилые микрорайоны и места общего пользования в жилых домах - подъезды, лифты, крыши, чердаки, технические этажи и подвалы.

Предлагается выделить новую статью 6.9, подразумевающую ответственность за воспрепятствование адвокатской деятельности. Как пишет газета, она предусматривает, что вмешательство в какой бы то ни было форме в адвокатскую деятельность в целях воспрепятствования осуществлению адвокатом его профессиональных полномочий, в том числе неправомерный отказ в предоставлении адвокату информации, грозит штрафом в размере от 2 до 5 тыс. руб. (должностным лицам - от 5 до 10 тыс. руб.). Сейчас наказание предусмотрено только для должностных лиц.

До 5 тыс. руб. может вырасти штраф за оскорбление других граждан, а должностных лиц смогут привлекать к ответственности за дискриминацию. При этом снизят штраф чиновникам за нарушение права граждан на свободу вероисповедания с 50-100 тыс. руб. до 10-30 тыс. руб.

Предполагается, что, таким образом, количество глав в обновленной версии КоАП вырастет с 16 до 35. Собеседники газеты также отмечают, что это только предварительный вариант документа и все еще будет обсуждаться.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Задержанные из-за циклона авиарейсы между Южно-Сахалинском и Охой отменили
Ранее сообщалось, что рейсы отложили из-за непогоды на четыре часа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС