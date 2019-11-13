В Чикаго морозы достигли отметки, побившей рекорд 33-летней давности

ТАСС, 13 ноября. Воздушные массы, пришедшие из Сибири, привели к рекордным заморозкам и снегопаду в восточной части Соединенных Штатов. Как во вторник сообщил телеканал CBS, температура в Чикаго упала до минус 13 градусов Цельсия, что побило рекорд 1986 года.

"Такие воздушные массы более характерны для середины января, нежели для середины ноября. Пожалуй, это самая низкая отметка термометра, которую мы достигали, и это может побить рекорд во всем регионе" - приводит телеканал слова метеоролога Национальной метеорологической службы Кевина Бирка.

Во многих городах температура воздуха достигла предельной для региона отметки. В Буффало и Детройте уровень осадков составляет примерно 25 см, в штатах Вермонт и Мэн наблюдаются аналогичные погодные условия.

Из-за резкого похолодания многие школы и предприятия были закрыты во вторник. На дорогах произошли многочисленные ДТП, в аэропортах отменено более 1 тыс. рейсов.