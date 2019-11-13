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Задержанные из-за циклона авиарейсы между Южно-Сахалинском и Охой отменили

Ранее сообщалось, что рейсы отложили из-за непогоды на четыре часа

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Авиарейсы между Южно-Сахалинском и Охой (самый северный город Сахалина) отменили в среду из-за метели в северной части острова. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту областного центра.

Утром самолеты по указанным направлениям были отложены на четыре часа из-за неблагоприятных погодных условий в Охе. Планировалось, что из Южно-Сахалинска в Оху самолет вылетит в 13:00 (05:00 мск), а в обратном направлении - в 18:00 (10:00 мск).

"Рейс Южно-Сахалинск - Оха и рейс Оха - Южно-Сахалинск отменены на сегодня по метеоусловиям", - сообщил собеседник агентства.

Планируется, что рейсы будут выполнены в четверг. Однако, по прогнозу сахалинских синоптиков, 14 ноября циклон охватит почти все районы региона.

Спасатели Сахалинской области объявили на 13 ноября экстренное предупреждение на территории Охинского, Ногликского и Александровск-Сахалинского городских округов на севере Сахалина в связи с ожидаемыми метелью и штормовым ветром. Сейчас в северной части острова идет снег, ветер достигает 17 м/с, в море в районе Курил сильное волнение. Отменен рейс теплохода "Игорь Фархутдинов" на регулярной линии Сахалин - Курилы. В южной части Сахалина солнечная погода, ветра и осадков нет.

Теги
РоссияСахалинская область
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