Вице-министра образования Казахстана освободили от должности после обвинений в плагиате

НУР-СУЛТАН, 13 ноября. /ТАСС/. Кабмин Казахстана освободил от должности вице-министра образования и науки республики Фатиму Жакыпову после обвинений в наличии плагиата в ее докторской диссертации. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана в среду.

"Постановлением правительства Казахстана Жакыпова Фатима Надыровна освобождена от должности вице-министра образования и науки согласно поданному заявлению", - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях появились публикации о том, что диссертация Жакыповой на соискание ученой степени доктора экономических наук является плагиатом. Депутат верхней палаты парламента Казахстана Едил Мамытбеков обратился с запросом к премьер-министру республики Аскару Мамину, в котором обвинил Жакыпову в обмане и попросил "избавить научное сообщество и систему высшего образования от позора работы с вице-министром".

В свою очередь Жакыпова отвергла обвинения в плагиате. На своей странице в Facebook она написала, что "продолжающаяся атака в СМИ по поводу "плагиата" связана с [ее] профессиональной деятельностью". Жакыпова также разместила данные проверки ее диссертации на антиплагиат в разных системах. Фатима Жакыпова была назначена вице-министром образования и науки Казахстана в апреле 2019 года.