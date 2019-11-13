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ВОЗ признала вакцину от Эболы соответствующей стандартам качества

Это поможет ускорить ее лицензирование, доступ и распространение в странах, наиболее подверженных риску вспышек вируса

ЖЕНЕВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые признала вакцину от лихорадки Эбола соответствующей высоким стандартам качества, безопасности и эффективности. Этот шаг призван ускорить ее лицензирование и применение в странах, над которыми нависла угроза распространения вируса, говорится в обнародованном во вторник в Женеве сообщении ВОЗ.

В нем подчеркивается, что проведенная ВОЗ "предварительная квалификация" вакцины против Эболы представляет собой "важный шаг, который поможет ускорить ее лицензирование, доступ и распространение в государствах, наиболее подверженных риску вспышек Эболы". Это, как пояснили в организации, "самый быстрый процесс преквалификации вакцин, который когда-либо проводился ВОЗ". Это означает, что вакцина соответствует стандартам ВОЗ по качеству, безопасности и эффективности, и отныне она может закупаться для стран из группы риска на основе этой рекомендации.

Генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус назвал преквалификацию вакцины от опасной болезни "историческим шагом". "Пять лет назад у нас не было вакцины и лекарств от Эболы. С помощью вакцины и экспериментальной терапии, прошедшей предварительную квалификацию, Эбола теперь поддается профилактике и лечению", - напомнил он. По словам главы ВОЗ, "разработка, исследование и быстрая предварительная квалификация вакцины показывают, что может сделать мировое сообщество, когда расставлены приоритеты в отношении потребностей уязвимых людей".

Речь идет о вакцине Ervedo, производимой фармацевтической компанией Merck. Доказана ее эффективность от заирского штамма вируса Эбола. Она рекомендована к применению Стратегической консультативной группой экспертов (SAGE) как часть широкого набора средств реагирования на опасную болезнь. Ранее Европейская комиссия предоставила условное разрешение на продажу вакцины.

По состоянию на 12 ноября в ДРК было зарегистрировано 3287 заболевших Эболой, из них 2192 человека умерли и 1064 выздоровели. Остальные находятся на излечении.

Эпидемия БВВЭ началась в ДР Конго в конце июля - начале августа прошлого года. Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения. 17 июля 2019 года ВОЗ объявила вспышку БВВЭ в ДРК "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном плане". 18 октября режим ЧС был продлен там на три месяца.

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