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Электронную медицинскую карту оценят в проекте "Активный гражданин"

Уточняется, что электронная медкарта содержит протоколы осмотров врачей, результаты лабораторных и инструментальных исследований, а также выписанные рецепты

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Участники проекта "Активный гражданин" оценят электронную медицинскую карту, которую используют в поликлиниках столицы. Об этом в среду сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Всего будет три вопроса. Сначала "активные граждане" ответят, поддерживают ли они использование электронной карты. <...>. Отвечая на второй вопрос, участникам нужно указать, какие разделы электронной медицинской карты, по их мнению, являются самыми полезными. В конце голосования москвичи ответят, поддерживают ли они идею по предоставлению в электронной карте различных медицинских сведений, которые будут полезны врачам при дальнейшем ведении пациентов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что электронная медкарта содержит протоколы осмотров врачей, результаты лабораторных и инструментальных исследований, а также выписанные рецепты.

Проект "Активный гражданин" стартовал в 2014 году. За это время его участниками стали 2,6 миллиона человек. За пять лет проведено более четырех тысяч голосований, реализовано свыше трех тысяч решений москвичей.

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Россия
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