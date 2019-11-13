В московском зоопарке впервые вылупился птенец краснокнижного сероспинного трубача

"Годовалые самец и самка долго адаптировались к новым условиям, привыкали к своему вольеру и ухаживающим за ними сотрудникам. <…> Постепенно они привыкли и друг к другу, сформировав пару. Появление долгожданного птенца стало радостным и важным событием для нас", - приводит портал слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Как сообщается на портале, самцы и самки сероспинных трубачей не всегда принимают друг друга. Иногда орнитологам трудно сформировать подходящую пару, так как трубачи восприимчивы к внешним раздражителям и стрессам. Уточняется, что сероспинные трубачи, привезенные в Московский зоопарк, очень молоды, у них еще ни разу не было потомства, поэтому им пока не хватает родительского опыта. Чтобы пернатые по неосторожности не разбили яйцо, орнитологи забрали его, поместили в специальный инкубатор и непрерывно наблюдали за ним, пока птенец не вылупился.

"Уже с первых дней жизни малыш был резвым, любознательным и бесстрашным. Он быстро привык к сотрудникам зоопарка, стал узнавать их при встрече и следовать за ними, быстро перебирая длинными лапками", - пояснила порталу генеральный директор зоопарка.

Сероспинных трубачей в природе можно встретить на территории Гайаны и близлежащих стран. Они живут большими стаями от пяти-шести до 30 особей и гнездятся на земле. Гнезда представляют собой небольшие углубления, которые самки выкапывают, перед тем как отложить яйца. При этом ночуют птицы высоко на деревьях.