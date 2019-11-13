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"Норникель" организовал в Чите конкурс для юных изобретателей

В нем принимают участие школьники, лучших из которых в конце января отправят в зимний лагерь в Саяногорске

ЧИТА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Инженерный конкурс "I make", организованный компанией "Норильский никель", начался в среду в детском технопарке "Кванториум" в Чите. На нем школьники демонстрируют свои способности нестандартно решать технические задачи, сообщил журналистам советник вице-президента компании Сергей Самойлов.

"Несколько десятков ребят в течение двух дней будут защищать свои компетенции, предлагать технические решения предложенных им задач. Лучшие из них в конце января отправятся в зимний лагерь в Саяногорске", - сказал Самойлов. Основная цель конкурса - привлечь школьников к изобретательской деятельности, предоставить молодежи возможность воплотить свои новаторские идеи в действующие прототипы.

Как рассказал ТАСС представитель "Кванториума" Александр Сажин, в марафоне участвуют юные изобретатели не только из Читы, но и из Газимуро-Заводского района, где находится самое современное предприятие "Норникеля" - Быстринский горно-обогатительный комбинат (ГОК). "Ребята сначала прошли тестирование по решению изобретательских задач, в ходе которого эксперты отобрали тех, кто действительно предложил нестандартные решения. Им предстоят два дня интенсивных занятий, во время которых нужно будет решать инженерные задачи", - отметил он.

"Работа "Норильского никеля" в подготовке инженерных кадров начинается со школьной скамьи и даже несколько раньше, так как мы заинтересованы в высококвалифицированных кадрах. После открытия в Забайкальском крае крупного предприятия, Быстринского ГОКа, остро встал вопрос профориентации и подготовки инженеров в регионе", - сказал Самойлов.

Для решения этой проблемы компания вложила 40 млн рублей в создание в Чите технопарка "Кванториум", а также организовала серию мероприятий, которые позволяют раскрыть творческие способности школьников. "Когда мы пришли в это здание [станция юных техников, на базе которой создан "Кванториум"], оно было оснащено на уровне середины ХХ века, и решать серьезные задачи в нем было очень сложно. Однако удалось создать полноценный "Кванториум", где уже занимаются более 1 тыс. человек", - добавил представитель "Норникеля".

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один из крупнейших - платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Корпорация занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, а также производством и реализацией цветных и драгоценных металлов. Быстринский ГОК на юго-востоке Забайкальского края после выхода на проектную мощность будет ежегодно производить около 3 млн т

Теги
РоссияЗабайкальский крайДальний Восток
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