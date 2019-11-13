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Председатель Мосгордумы считает, что угрозы в адрес судей должны жестко пресекаться

Алексей Шапошников отметил, что безопасность судей необходимо обеспечивать не только на рабочем месте, но и вне зданий судов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Обеспечение безопасности судей в полной мере регулируется действующим законодательством, случаи угроз должны немедленно и жестко пресекаться в соответствии с законом, сообщил ТАСС в среду председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, комментируя сообщения о возбуждении СК РФ уголовных дел в отношении двух граждан РФ, подозреваемых в угрозах убийства судье Мосгорсуда.

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"Случаи угроз судьям должны строго пресекаться в соответствии с законом, должна действовать неотвратимость наказания за давление на судей. Мы живем в демократическом государстве, опираясь на действующее законодательство. Каждый гражданин должен понимать, что несет ответственность за каждый свой шаг. Неосведомленность граждан о необратимости наказания за угрозы судьям не освобождает от ответственности за них", - сказал Шапошников.

Спикер столичного парламента также отметил, что угрозы судьям поступают в письменном и электронном виде, публикуются в социальных сетях. По его словам, безопасность судей должна быть обеспечена не только на рабочем месте, но и вне зданий судов.

"Угрозы судьям, к сожалению, поступают регулярно, и это крайне серьезно. Более того, в холле Мосгорсуда даже находится мемориальная доска о тех судьях, которые погибли. Судья, который ведет дело, внимательно и досконально его рассматривает, при этом имеет ощущение некой угрозы, обязан быть защищенным, и такая возможность предоставлена ему законом. При этом иногда люди, которые хотят навредить судье, не показывают своих преступных намерений. Важно, чтобы судьи были всегда защищены в процессе дела и после его завершения", - отметила член Совета Федерации от Мосгордумы Инна Святенко, подчеркнув, что давление на судей и угрозы в их адрес непозволительны.

Защита судей

Всего в 2019 году в Москве меры государственной защиты на различные периоды предоставлялись 16 судьям, и эта цифра выше показателей 2017 и 2018 года (по шести случаям госзащиты). Большая часть из них - судьи Дорогомиловского суда Москвы, в отношении которых высказывались угрозы в социальных сетях в связи с рассмотрением ими материалов о продлении мер пресечения в отношении фигурантов дела "Нового величия".

Следственный комитет расследует уголовные дела о публикации в интернете призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также угроз убийством и причинении вреда здоровью (ч. 2 ст. 280 и ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес судьи Мосгорсуда. Как ранее сообщала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, по подозрению в призывах к экстремизму задержан ранее судимый Алексей Вересов, 1973 года рождения. Также задержан Сергей Половец, 1978 года рождения, подозреваемый в угрозе убийством. В ближайшее время следствие предъявит им обвинение и будет ходатайствовать об их аресте. Член президиума СПЧ Мария Большакова, комментируя это, сообщила ТАСС о планах президиума Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рассмотреть вопрос об ужесточении наказания для лиц, угрожающих расправой судьям. Она отметила, что подобные призывы являются следствием "правового нигилизма".

Теги
Шапошников, Алексей Валерьевич
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