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Медведев поручил подготовить предложения по решению проблем мусора в Бийске

Ранее в городе ввели режим ЧС из-за накопившихся в городе твердых коммунальных отходов и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки

СЕЛО САННИКОВО /Алтайский край/, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды РФ и представителям правительства подготовить предложения по решению проблем с вывозом мусора в городе Бийске Алтайского края, где из-за большого количества скопившихся отходов был введен режим ЧС. Об этом он заявил на совещании о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села, в рамках реализации нацпроектов, которое в среду проходит в Алтайском крае.

Режим ЧС был введен в наукограде Бийске, где проживают почти 200 тыс. человек, 11 ноября из-за накопившихся в городе твердых коммунальных отходов и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Скопление мусора на улицах города произошло из-за ограничения въезда на полигон регионального оператора - компании "Спецобслуживание-Центральное". Она имеет долги перед полигоном.

"Есть проблемы, связанные со сбором мусора в Бийске. Я знаю, коллеги занимаются, выходили даже на Министерство [природных ресурсов и экологии РФ], но нужно это закончить. Понятно, это не единственная проблема в этой сфере. Обращения на эту тему идут, здесь присутствуют те, кто отвечает за соответствующую проблематику. В правительстве наряду с Минприроды прошу подготовить предложения по разрешению тех проблем, которые там накопились", - сказал Медведев.

Ранее прокуратура Бийска внесла представление на устранение нарушений владельцу полигона ТБО. По данным прокуратуры Алтайского края, спор между региональным оператором в сфере обращения ТКО "Спецобслуживание-Центральное" и владельцем полигона захоронения твердых коммунальных отходов ООО "Спецобслуживание-плюс" о размере и порядке взимания платы за размещение регоператором на полигоне отходов длится более полугода. Сейчас спор находится на рассмотрении в Арбитражном суде региона.

С начала ноября 2019 года владелец полигона ограничил число мусоровозов, которые принимаются от регоператора. Из-за этого на контейнерных площадках города скопились невывезенные коммунальные отходы, что ухудшило санитарную обстановку в городе.

Ранее в пресс-службе правительства региона сообщили, что в городе планируется очистить семь площадок, по которым и был объявлен режим ЧС. Вывезти мусор планируется в течение трех рабочих дней - до среды. В мэрии сообщали ТАСС, что планируют выставлять счета хозяйствующим субъектам, которые занимаются вывозом мусора на территории города, после того, как власти наукограда самостоятельно решат проблему. В пресс-службе добавили, что сборы населения за вывоз мусора в городе составляют около 90%. Режим ЧС действует с 00:00 местного времени 11 ноября (20:00 мск 10 ноября).

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияАлтайский край
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