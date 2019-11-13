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Власти Испании предложили Грете Тунберг поучаствовать в саммите по климату дистанционно

Шведская экоактивистка может не успеть вовремя добраться до Мадрида, поскольку принципиально не пользуется воздушным транспортом из-за его вредного воздействия на окружающую среду

МАДРИД, 13 ноября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Власти Испании помогут шестнадцатилетней экологической активистке Грете Тунберг выступить на конференции ООН по климату, даже если физически она не сможет попасть в Мадрид. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра экологического перехода Испании Тереса Рибера.

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Со 2 по 13 декабря в столице пиренейского королевства пройдет 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25). Изначально предполагалось, что COP-25 состоится в Чили, поэтому активистка направлялась туда. Совсем недавно место проведения было перенесено. "Мы связались с людьми, близкими к Грете, и проблема заключается не в финансировании [ее поездки в Мадрид], а в транспортировке", - сказала и.о. министра.

"В это время года нелегко плавать по Северной Атлантике", - добавила Рибера. "Если она (Тунберг) не сможет приехать в Испанию, мы с радостью поможем ей принять участие в любой сессии удаленно, если она того пожелает", - добавила и.о. главы ведомства.

Ранее президент Чили Себастьян Пиньера объявил о решении отменить организацию саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и Конференции ООН по проблеме изменения климата. Соответствующая мера была принята на фоне ситуации с массовыми протестами в стране, которые начались в Сантьяго 14 октября после повышения стоимости проезда в метро.

На следующий день власти Испании предложили провести мероприятие в Мадриде. В результате исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноса сообщила о том, что конференция пройдет со 2 по 13 декабря в испанской столице.

Тогда Тунберг, которая по личным убеждениям не летает на самолетах, попросила своих сторонников помочь ей найти транспорт, чтобы пересечь Атлантический океан и попасть из США в Мадрид. Шведская активистка поехала в Америку специально для посещения двух крупных мероприятий, одним из которых должна была стать конференция ООН по климату, запланированная на декабрь в Чили.

Изначально возможность осуществления этого плана была под вопросом, поскольку Тунберг принципиально не пользуется воздушным транспортом из-за его вредного воздействия на окружающую среду. Но потом ей предложили переплыть через Атлантический океан на спортивной яхте, благодаря чему она смогла попасть в Америку. Путешествие заняло у нее около двух недель.

Теги
ИспанияТунберг, Грета
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