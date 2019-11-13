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В канадскую провинцию Онтарио пришли рекордные с 1986 года холода

Ночью температура может опуститься до минус 15-17 градусов, а при порывах ветра - и до минус 20

ОТТАВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Экстремальные для ноября морозы установились в канадской провинции Онтарио. В частности, в ее административном центре, Торонто, в ночь на среду температура может опуститься до минус 15-17 градусов Цельсия, а при порывах ветра - и до минус 20. Об этом сообщило Национальное метеобюро Канады.

Там отметили, что нынешнее похолодание, вероятно, побьет рекорд 1986 года, когда 13 ноября в Торонто столбики термометров опустились до минус 9,6 градуса Цельсия. В городе, являющемся крупнейшим мегаполисом Канады, резко похолодало после сильного снегопада, неожиданно накрывшего Торонто в понедельник. Тогда выпало 13 см осадков.

В связи со столь нехарактерной для ноября в этих местах погодой мэрия мегаполиса распорядилась открыть в городе все пункты обогрева для бездомных. Также не будут закрываться на ночь теплые тамбуры метро и станций пригородных поездов.

Власти обратились к населению с просьбой по возможности избегать длительного пребывания на улице. В Минздраве на всякий случай напомнили жителям провинции о первых симптомах обморожения или переохлаждения - это одышка, боли в груди, мышечные боли, слабость, онемение и смена цвета пальцев рук и ног.

Теги
Канада
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