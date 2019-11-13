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Сбежавший из России участник несанкционированной акции в Москве Губайдулин обжаловал арест

Дата рассмотрения жалобы в Московском городском суде пока не назначена

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Адвокат участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, который уехал из России, находясь под подпиской о невыезде, обжаловал заочный арест своего подзащитного. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В Басманный районный суд подана жалоба от адвоката Фомина в интересах Губайдулина. Дата рассмотрения в Московском городском суде пока не назначена", - сказала представитель суда.

Суд 30 октября санкционировал заочный арест в отношении находящегося в международном розыске Губайдулина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья"). Мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента его экстрадиции либо с момента его задержания на территории РФ.

Ранее сообщалось, что Губайдулин уехал из России, несмотря на подписку о невыезде. Это произошло после того, как следователи СК предъявили ему новое обвинение - по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья"). По версии следствия, он угрожал насилием сотрудникам Росгвардии. Ранее его обвиняли в покушении на применение такого насилия.

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