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Губернатор Алтайского края обещал за два дня решить вопрос с горячей водой в Санниково

Одна из жительниц села, где премьер-министр Дмитрий Медведев проводил совещание, ранее пожаловалась главе правительства на попустительство местных властей

СЕЛО САННИКОВО /Алтайский край/, 13 ноября. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выполнил поручение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и посетил квартиру жительницы села Санниково Татьяны Кадукиной. Женщина смогла пробиться к главе правительства на улице перед входом в сельский дом культуры, где премьер-министр проводил совещание по развитию сельских территорий, и пожаловалась Медведеву на попустительство местных властей, допустивших отсутствие горячей воды в жилых домах.

Томенко пришел разобраться в ситуации на местности, и выслушав подробный рассказ женщины об отсутствии коммунального устройства в нескольких соседних домах, обещал в течение ближайших двух дней выработать конкретное решение.

"Я вас выслушал, все понял, документы ваши пусть будут у вас, мы документы, которые есть в администрации или где-то в районе, найдем. Сейчас позанимаемся этим вопросом, я день-два разберусь, - пообещал он. - Вечером я проведу там на месте в Барнауле совещание, и мы выстроим работу, как со всем этим делом разбираться". Губернатор пообещал Кадукиной связаться с ней в четверг, 14 ноября. "Расскажем, какие наши дальнейшие действия", - заверил он.

По рассказу жительницы села, проблемы с горячей водой начались у нее давно - с мая 2004 года. В течение 12 лет горячее водоснабжение, как правило отсутствовало с мая по октябрь. По ее словам, причиной тому было то, что местные власти распускали на летний период операторов газовой котельной, в результате жители оставались не только без отопления в домах, которое выключали на теплый период года, но и без горячей воды.

"И так на протяжение 12 лет", - рассказала Кадукина. Она уточнила, что газовая котельная находилась на балансе администрации района, а глава сельсовета вышел на контакт с жителями и предложил поменять эту схему и взять котельную на баланс сельсовета. Он заверил, что никаких проблем не будет с горячей водой. "Вы знаете, мы так поверили, собрали подписи, что мы эту газовую котельную заберем и здесь ею будем пользоваться, горячая вода у нас будет круглосуточно, бесперебойно", - рассказала жительница губернатору. В результате, по словам женщины, доступ к котельной для жителей был закрыт, она продемонстрировала главе края собранные документы, в том числе акты, свидетельствующие о том, что подавалась холодная вода вместо горячей, при этом, платить жители должны были по тарифам за горячее водоснабжение.

Кадукина рассказала также, что селяне проиграли несколько судов, а также пожаловалась на исчезновение в суде всех документов, доказывающих их правоту. В результате горячая вода вообще исчезла из нескольких домов села Санниково. "Они с мая 2016 года отключили эту горячую воду. По настоящее время нет у нас горячей воды! В ванной у нас 15 градусов", - заключила жительница.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияАлтайский крайТоменко, Виктор Петрович
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