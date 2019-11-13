Генконсульство России предупредило о новых акциях протеста в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 ноября. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Гонконге предупредило находящихся там граждан России и туристов о новых демонстрациях, запланированных в городе на ближайшие дни, и призвало воздержаться от посещения многолюдных мест. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении дипмиссии в Facebook.

"Настоятельно рекомендуем воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни протестов и митингов, а также следить за новостями при планировании поездок", - говорится в сообщении.

На основе анализа информации в социальных сетях, генконсульство уточнило, что протестные акции будут каждый день на этой неделе в самых разных районах города - как на острове Гонконг, так и в материковой части города.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать антиправительственные выступления. Они вновь усилились с начала этой недели и проходят практически ежедневно, сопровождаясь транспортным хаосом и столкновениями с полицией.