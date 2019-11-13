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Органы опеки в Москве регулярно проверяли семью, где избивали детей

В департаменте труда и социальной защиты населения отметили, что во время проверок дети вели себя вежливо и ни на что не жаловались

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Сотрудники органов опеки в Москве регулярно проверяли приемную семью, которая подозревается в истязании детей, но не обнаружили признаков неблагополучия. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что в столице арестовали семейную пару, подозреваемую в истязании приемных детей. По данным следствия, находящиеся под oпекой у 61-летней женщины дети не пoлучают должного вoспитания и подвергаются физическому насилию, в ходе расследования также установили причастность ее сожителя к истязанию детей. Кроме того, следствием возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ ("Халатность") для оценки действий сотрудников органов опеки и попечительства, в должностные полномочия которых входит исследование условий жизни взятых под опеку детей.

"Ранее в органы опеки не поступала информация о жестоком обращении с детьми. Органы опеки выходили в семью, осуществляли проверки. Квартира содержалась в хорошем состоянии, в семье была еда и все необходимое для детей. Дети выглядели опрятно, вели себя вежливо, ни на что не жаловались", - сказал собеседник агентства.

В департаменте добавили, что в школы, где обучаются дети, сведений о жестком обращении не поступало, синяки и следы насилия зафиксированы не были. "Ребята имеют доброжелательные отношения с одноклассниками и учителями, у них отсутствуют пропуски занятий по неуважительным причинам. В общении с опекуном при преподавателях дети вели себя уважительно и спокойно", - добавил собеседник агентства.

По его словам, как только в сети было опубликовано видео о жестоком обращении с детьми, к семье пришли представители соцзащиты. В настоящий момент приемные родители освобождены от своих обязанностей и не являются законным представителем детей. Специалисты департамента проводят проверку приемной семьи.

В ведомстве добавили, что дети переведены в Центр поддержки семьи и детства, с ними работают психологи и социальные работники. В ближайшее время их направят в Центр содействия семейному воспитанию. "Со стороны департамента делается все возможное, чтобы окружить детей теплом и заботой и минимизировать психологический дискомфорт в результате возникшей ситуации", - сказал представитель пресс-службы.

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