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Медведев пообщался с жителями села Санниково

Премьер-министр распорядился взять на контроль ситуацию с отсутствием горячей воды в трех домах

СЕЛО САННИКОВО /Алтайский край/, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после совещания, посвященного развитию сельских территорий, пообщался с жителями села Санниково в Алтайском крае. Они ожидали премьера на улице.

После совещания к главе правительства также подошел губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он отчитался о своем общении с местной жительницей, которая пожаловалась Медведеву на то, что в нескольких домах села отсутствует горячее водоснабжение. Томенко рассказал, что в три дома, которые находятся в поселке, с 2004 года горячая вода поступать перестала, вследствие чего жители вынуждены были установить водонагреватели.

"Они за воду-то платят?" - поинтересовался Медведев, на что ему ответили, что за горячую воду проживающие в этих домах не платят. "В любом случае, надо разобраться. Возьмите это на контроль", - распорядился премьер. "Вода горячая у всех есть?" - обратился он к местным жителям. "У меня частный дом", - сказал один из мужчин. "Вам проще, с другой стороны сложнее", - улыбнулся премьер.

Он поблагодарил жителей села. "Спасибо, что приняли нас, мы тут говорили о развитии сельских территорий, поэтому поехали к вам, в Алтайский край... Проблем всегда хватает - вот и здесь, естественно. Женщина подошла, говорила про отсутствие воды". "Но тем не менее, развитие будет, - заверил Медведев. - Говорили с вашим главой. Сделаем тут, наверное, физкультурный комплекс. Пишите заявку".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияТоменко, Виктор Петрович
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