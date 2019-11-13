Отопление и горячую воду отключили в 50 домах Воронежа из-за аварии на трубопроводе

ТАСС, 13 ноября. Авария на магистральном трубопроводе стала причиной отключения отопления и частично горячего водоснабжения более чем в 50 многоквартирных домах, вузе, детских садах и медицинском центре. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе мэрии.

"Авария на магистральном трубопроводе. Отопление отключено более чем по 50 адресам, в том числе в вузе, двух детских садах, медицинском центре. Важно, что в дошкольных образовательных учреждениях поддерживается температурный режим, дети не замерзнут. Да и не холодно на улице, около плюс 4", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла ночью, однако отопление и горячее водоснабжение отключили только утром, когда приступили к устранению ее последствий. Сварочные работы планируется завершить до конца среды, уточнили в пресс-службе.