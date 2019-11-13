Деньги вместо земельного участка получили 32 многодетные семьи Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Органы социальной защиты населения Оренбургской области, реализуя новый региональный закон, выдали многодетным семьям более 100 свидетельств о предоставлении выплаты на улучшение жилищных условий вместо земельного участка для строительства дома. Деньги уже перечислены 32 семьям, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"С 1 июля многодетным семьям Оренбургской области предоставлена возможность выбора меры социальной поддержки - получить земельный участок в собственность бесплатно или единовременную денежную выплату в размере 200 тыс. рублей. В настоящее время органами социальной защиты области многодетным семьям выдано более 100 свидетельств о предоставлении единовременной денежной выплаты в целях улучшения жилищных условий взамен предоставления земельного участка в собственность. По 32 заявлениям многодетных семей выплата уже перечислена", - говорится в сообщении.

Выплата для многодетных семей целевая, на нее могут рассчитывать только признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, уточнили в пресс-службе. Полученные 200 тыс. рублей можно потратить на приобретение жилья, уплату первоначального взноса или погашение основного долга и уплату процентов по ипотеке и кредитам на приобретение или строительство жилья.

Выдавать деньги на улучшение жилищных условий весной 2019 года предложил глава региона Денис Паслер, так как довольно много семей не начинают строительство дома после получения земли из-за отсутствия коммуникаций. Кроме того, люди зачастую отказываются от предложенных вариантов из-за отдаленности участков. Принятый законодательным собранием Оренбургской области закон вступил в силу с 1 июля. Рассчитывалось, что до конца года компенсацию смогут получить 750 семей.