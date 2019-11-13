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В России в 2019 году более 18 тыс. человек погибли от преступлений

По данным МВД, за девять месяцев 2019 года число погибших от рук преступников уменьшилось на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Более 18 тыс. человек погибли от преступлений в России с начала года. Об этом говорится в статическом отчете МВД.

"В результате преступных посягательств погибли 18,3 тыс. человек, более 28 тыс. пострадали", - говорится в документе. По данным МВД, за девять месяцев этого года число погибших от рук преступников уменьшилось на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество пострадавших сократилось на 5,1%.

Всего за девять месяцев года в России было зарегистрировано более 1,5 млн преступлений, что на 2,1% больше, чем годом ранее. Большинство преступлений совершается в городах, на сельскую местность приходится лишь каждое пятое преступление.

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