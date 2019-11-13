Аномальные холода продержатся в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке несколько дней

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Аномальные холода накрывают большую часть территории России: они продержатся в Сибири, на Урале и в регионах Дальнего Востока несколько дней, сообщил ТАСС в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начинается вторжение по-настоящему холодного арктического воздуха. Кроме того, раньше времени установился так называемый Восточно-Сибирский антициклон", - отметил собеседник агентства.

По его словам, отрицательные аномалии обусловлены тем, что давление у поверхности земли очень высокое, а на высоте 5 км низкое, что приводит к возникновению так называемого динамического фактора и сильному похолоданию в нижней тропосфере. "Мы наблюдаем это на большой территории России. Наиболее тревожная ситуация в Сибири: в густонаселенных районах Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областей отклонение от нормы составит 10-17 градусов, а абсолютные значения - минус 28-37 градусов. Причем эта аномалия будет длиться долго, мы прогнозируем четыре-пять дней", - сказал он, отметив, что аналогичная погодная ситуация будет в Алтайском и Красноярском краях, а на севере Иркутской области возможны морозы до минус 43 градусов.

Вильфанд также рассказал, что в Дальневосточном федеральной округе - на юге Якутии, в Забайкалье, в Бурятии, Хабаровском крае и Еврейской автономной области - отклонение от нормы отмечается на 7-11 градусов, при этом температуры составят от 32 до 45 градусов мороза.

Гидрометцентр прогнозирует, что на севере Европейской территории России - в Республике Коми и Ненецком автономной округе - отклонение от нормы составит от 10 до 13 градусов, то есть температура воздуха понизится до минус 27-29 градусов. В Уральском федеральном округе аномалия составит 10-15 градусов, что приведет к понижению температуры на севере до минус 30-36 градусов, а на юге округа (Свердловская и Тюменская области) - до минус 25 градусов.

"Это очень низко для этого времени года", - констатировал Вильфанд, подчеркнув, что несколько дней аномальных холодов является опасным явлением, поскольку возрастает нагрузка на энергетические сети.