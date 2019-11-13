Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Думу внесли проект о праве родителей получать информацию о болезнях подростков

При этом несовершеннолетние пациенты по-прежнему смогут получать данные сведения без присутствия законных представителей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Главы комитетов Совфеда и Госдумы по экономической политике Андрей Кутепов и Сергей Жигарев, а также член этого комитета СФ Эдуард Исаков внесли в нижнюю палату парламента законопроект о предоставлении родителям права получать от врачей информацию о состоянии здоровья их детей в возрасте от 15 до 18 лет.

"Законные представители несовершеннолетних в возрасте от 15 лет и старше или больных наркоманией несовершеннолетних в возрасте от 16 лет и старше не имеют возможности полноценно реализовать право и обязанность заботиться о здоровье своих детей, потому что, согласно действующей редакции статьи 22 федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", не имеют права на доступ к информации о состоянии здоровья их собственных детей", - говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта отмечают, что подростки зачастую не склонны сообщать родителям, усыновителям и попечителям о проблемах переходного периода (ранняя беременность, болезни, передаваемые половым путем, увечья, получаемые во время конфликтов с ровесниками, употребление алкоголя, курение, токсикомания, наркомания). Сложившаяся ситуация не только нарушает обязанность законных представителей детей заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, но и не соответствует интересам несовершеннолетних, говорится в пояснительной записке.

"Законопроектом предлагается установить, что родители и законные представители детей сохраняют право на получение информации о состоянии их здоровья до достижения детьми возраста 18 лет, если те не приобрели дееспособность в полном объеме или не были объявлены полностью дееспособными. При этом несовершеннолетние пациенты по-прежнему смогут получать данную информацию без присутствия законных представителей", - подчеркивается в документе.

Правительство РФ поддерживает данный законопроект, говорится в заключении кабмина.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Комитет Госдумы рекомендовал принять во II чтении проект о частных лицах - иноагентах
Председатель комитета Леонид Левин сообщил, что законопроект не будут использовать против российских блогеров и публицистов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС