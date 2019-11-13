В Думу внесли проект о праве родителей получать информацию о болезнях подростков

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Главы комитетов Совфеда и Госдумы по экономической политике Андрей Кутепов и Сергей Жигарев, а также член этого комитета СФ Эдуард Исаков внесли в нижнюю палату парламента законопроект о предоставлении родителям права получать от врачей информацию о состоянии здоровья их детей в возрасте от 15 до 18 лет.

"Законные представители несовершеннолетних в возрасте от 15 лет и старше или больных наркоманией несовершеннолетних в возрасте от 16 лет и старше не имеют возможности полноценно реализовать право и обязанность заботиться о здоровье своих детей, потому что, согласно действующей редакции статьи 22 федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", не имеют права на доступ к информации о состоянии здоровья их собственных детей", - говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта отмечают, что подростки зачастую не склонны сообщать родителям, усыновителям и попечителям о проблемах переходного периода (ранняя беременность, болезни, передаваемые половым путем, увечья, получаемые во время конфликтов с ровесниками, употребление алкоголя, курение, токсикомания, наркомания). Сложившаяся ситуация не только нарушает обязанность законных представителей детей заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, но и не соответствует интересам несовершеннолетних, говорится в пояснительной записке.

"Законопроектом предлагается установить, что родители и законные представители детей сохраняют право на получение информации о состоянии их здоровья до достижения детьми возраста 18 лет, если те не приобрели дееспособность в полном объеме или не были объявлены полностью дееспособными. При этом несовершеннолетние пациенты по-прежнему смогут получать данную информацию без присутствия законных представителей", - подчеркивается в документе.

Правительство РФ поддерживает данный законопроект, говорится в заключении кабмина.