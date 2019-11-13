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Россиянина задержали в Латвии по подозрению в легализации более €2,5 млн

По информации портала DELFI, к нему применили меру пресечения, не связанную с лишением свободы

РИГА, 13 ноября. /ТАСС/. Служба государственных доходов (СГД) Латвии возбудила дело по факту легализации более €2,5 млн, в рамках которого задержан гражданин РФ. Об этом СГД сообщил в среду порталу DELFI.

По его информации, на основании аналитической информации в аэропорту Риги был задержан гражданин России 1986 года рождения, вылетавший в РФ. Он задекларировал $240 100, происхождение которых следовало объяснить. В ходе проведенной проверки в ряде латвийских банков из сейфов россиянина изъяли $1,5 млн.

В этой связи СГД начала уголовный процесс по факту возможного отмывания средств в крупных размерах. Следствия предполагает, что с 2015 по 2019 год указанный гражданин РФ мог незаконно легализовать €2,3 млн. К гражданину РФ применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, говорится в сообщении.

По данным СГД, в рамках борьбы с отмыванием денег с начала 2019 года в Латвии было начато 38 уголовных процессов, в рамках которых были изъяты суммы эквивалентные почти €5 млн, а из сейфов банков - еще более €1,3 млн.

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