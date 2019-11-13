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Эксперты Минздрава назвали пять показателей здорового образа жизни

Основными показателями стали отказ от курения и правильное питание

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Полный отказ от курения, уменьшение потребления соли и алкоголя, употребление овощей и фруктов в достаточных количествах являются одними из пяти основных показателей здорового образа жизни. Об этом в среду сообщила главный внештатный специалист Минздрава РФ пo терапии и общей практике Оксана Драпкина, выступая на Всероссийской научно-практической конференции "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи".

"Наши эксперты во главе с известнейшим профессором Шальновой Светланой Анатольевной вывели основные пять показателей, который составляют здоровый образ жизни, с помощью математики. И это оказалось, первое - не курить", - сказала она.

Вторым показателем было названо правильное питание, а именно употребление овощей и фруктов. "В России это проблема, мы недоедаем овощей и фруктов - [нужно] 400 г овощей и фруктов в день", - отметила эксперт.

Кроме того, не стоит пересаливать пишу и потреблять более 5 г соли в сутки. Важное место отведено физической активности, Драпкина добавила, что будет достаточно часа ходьбы в день. Последним показателем ЗОЖ было названо уменьшение потребления алкоголя.

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