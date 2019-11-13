Депутаты поддержали идею установки мемориальной доски Борису Стругацкому в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга единогласнно поддержали идею установки мемориальной доски писателю Борису Стругацкому на фасаде дома на улице Победы, 4, где жил писатель, передает корреспондент ТАСС.

Просьбу рассмотреть вопрос об установке мемориальной доски Борису Стругацкому, не дожидаясь истечения 30-летнего срока со дня смерти писателя, в заксобрание направил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Учитывая заслуги писателя, ставшего соавтором нескольких десятков литературных произведений, ставших классикой современной научной и социальной грантастики, а также тот факт, что память о братьях Стругацких увековечена в топонимике Санкт-Петербурга, прошу вас в виде исключения принять решение о возможности установки мемориальной доски на фасаде здания, где проживал Стругацкий Б.Н. по адресу: Санкт-Петербург, улица Победы, дом 4, литера А", - говорится в обращении губернатора.

Борис Стругацкий родился в Ленинграде в 1933 году. Совместно со своим братом Аркадием он написал несколько известных произведений - "Обитаемый остров", "Малыш", "Парень из преисподней", "Пикник на обочине" и другие. Некоторые произведения Стругацких были экранизированы - по "Обитаемому острову" режиссер Федор Бондарчук снял одноименный фильм в двух частях, а "Пикник на обочине" лег в основу картины режиссера Андрея Тарковского "Сталкер". Борис Стругацкий умер в 2012 году.