Госдума одобрила во II чтении законопроект о зачислении братьев и сестер в одну школу

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла во втором чтении депутатский законопроект о преимуществе при зачислении детей в начальную школу, если в ней уже учатся их родные братья или сестры. Согласно поддержанным палатой поправкам, аналогичный порядок будет распространяться и на детские сады.

"Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры", - говорится в тексте законопроекта. В рамках первого чтения речь шла только о праве на зачисление детей в начальные классы той же школы, где учатся их братья или сестры.

"Ко второму чтению мы решили распространить действие поправок и на детские сады. Ситуации бывают разные: иногда дети проживают вместе, но прописаны в разных местах, или семья переезжает, но школу или сад менять не собирается. В итоге образовательное учреждение, приняв на обучение одного ребенка по территориальному принципу, отказывает его брату или сестре, а родители вынуждены водить детей по разным школам и садам", - пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер отметил, что отдельные субъекты РФ ранее пытались решить проблему на уровне регионального законодательства. "Однако практика показала, что только установление такого порядка федеральным законом может оградить региональные и муниципальные власти, а также администрации школ от возможных формальных претензий", - сказал он, отметив, что принятие законопроекта сделает положение о праве детей учиться вместе со своими братьями и сестрами общим для всех регионов.