Пенсионеры Приморья получат 50% льготу на проезд и 1 тыс. путевок в санатории

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, после своего избрания секретарем регионального отделения партии "Единая Россия", призвал однопартийцев заложить в бюджет на следующий год 50% льготу на проезд на транспорте для жителей края старшего поколения и расходы на 1 тыс. путевок для них в санатории.

"Предлагаю для людей старшего возраста ввести льготу в размере 50% стоимости проезда в общественном транспорте. Я считаю, что партия должна принять и заложить в бюджете уже на 2020 года такие меры поддержки. Думаю, что партия поддержит и решение о выделении 1 тыс. путевок бесплатно людям старшего возраста в наши приморские санатории", - сказал Кожемяко.

По его словам, выделение путевок от государства позволит укрепить здоровье людей старшего возраста и заполнить местные санатории.

В конце октября президиум генсовета "Единой России" согласовал назначение руководителей 13 субъектов РФ секретарями региональных отделений партии, среди них и Кожемяко. В середине октября сенатор Людмила Талабаева заявила о намерении сложить полномочия секретаря приморского регионального отделения "Единой России", пост которого она занимала с октября 2018 года. Она объяснила свое решение состоянием здоровья и занятостью по основному месту работы - в Совете Федерации.

В среду Кожемяко избрали секретарем на 37-й заключительной в 2019 году конференции регионального отделения партии.