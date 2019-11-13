Андреа Бочелли встал на защиту певца Пласидо Доминго, обвиненного в домогательствах

ТАСС, 13 ноября. Знаменитый итальянский тенор Андреа Бочелли выступил в защиту испанского певца Пласидо Доминго, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Как сообщает в среду агентство АNSA, Бочелли считает абсурдным отказ театров от выступлений мировой звезды из-за обвинений, которые еще не были доказаны.

"Я все еще потрясен тем, что случилось с этим невероятным артистом. Я не понимаю: завтра какая-нибудь женщина придет и скажет: "Бочелли приставал ко мне 10 лет назад". После этого больше никто не захочет со мной выступать, оперные театры меня больше не пригласят. Это абсурд", - сказал итальянский певец.

В августе американское агентство Associated Press сообщило, что девять женщин обвинили Доминго в сексуальных домогательствах. Указанные случаи якобы имели место в разное время с конца 1980-х годов, в том числе на территории США. В сентябре, по данным того же агентства, еще 11 женщин выступили с обвинениями. В связи с этим некоторые театры внесли коррективы в концертные программы, в частности - оперные театры Далласа (штат Техас) и Сан-Франциско (штат Калифорния) отменили концерты с участием Доминго.

Среди тех, кто поддержал испанского тенора, - Королевский театр Мадрида и директор Венской государственной оперы Доминик Мейер. Он подчеркнул, что Венская опера высоко ценит художественный талант и человеческие качества певца. В августе этого года испанский тенор на одной из самых прославленных оперных сцен мира - "Арена ди Верона" - отметил 50-летие со своего первого выхода на эту сцену.

78-летний Доминго подчеркивает, что "обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают". При этом, по его словам, он вступал в интимные отношения только по обоюдному согласию. В ноябре AP сообщило, что тенор не будет выступать на специальном концерте в Японии, который планировалось провести в преддверии Олимпийских Игр 2020 года. О причинах, по которым тенор отказался от участия, не сообщалось.