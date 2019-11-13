Мосгорсуд признал законным арест участника акции 27 июля Мартинцова

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал законным избрание меры пресечения в виде ареста участнику несанкционированной акции 27 июля Максиму Мартинцову, который обвиняется в нападении на бойца ОМОН. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Мосгорсуд оставил в силе решение суда первой инстанции и отклонил жалобу стороны защиты Мартинцова", - сказал собеседник агентства. Басманный суд столицы ранее арестовал его до 14 декабря.

По версии следствия, Мартинцов вместе с Егором Лесных напал на сотрудника Росгвардии и повалил его на тротуар.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по статьям о применении насилия к представителю власти и об участии в массовых беспорядках (ч. 1 ст. 318 и ч. 2 ст. 212 УК РФ), в ходе его расследования были арестованы более 10 человек.