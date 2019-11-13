Глава Камчатки уволил министра ЖКХ, "подключившего" заброшенную котельную

ТАСС, 13 ноября. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин принял отставку министра ЖКХ региона Олега Кукиля, который объявил о запуске заброшенной много лет котельной. Об этом сообщает в среду пресс-служба краевого правительства.

"Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин освободил от должности министра ЖКХ и энергетики региона. Руководитель ведомства написал заявление об увольнении по собственному желанию", - говорится в сообщении.

На сайте правительства Камчатки 19 сентября появилось сообщение о подготовке региона к отопительному сезону. В нем приводились слова Кукиля, который заявил, что с 20 сентября запустится котельная в Средних Пахачах. Однако, как заметили местные СМИ и позже подтвердила проверка прокуратуры, эта котельная не работает уже много лет.

Илюхин пообещал, что министр ЖКХ и энергетики региона побывает в селе Средние Пахачи и увидит заброшенную котельную, которую он хотел запустить.

С 1999 года, когда произошла авария, средства из бюджетов края, Олюторского муниципального района или бюджета села Средние Пахачи на содержание котельной не выделялись и не предусматривались. С момента аварии восстановительные работы на котельной не проводились.

Кукиль занял должность министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 30 ноября 2018 года, а до этого возглавлял Региональную службу по тарифам и ценам.