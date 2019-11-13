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Глава Камчатки уволил министра ЖКХ, "подключившего" заброшенную котельную

Олег Кукиль написал заявление об увольнении по собственному желанию

ТАСС, 13 ноября. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин принял отставку министра ЖКХ региона Олега Кукиля, который объявил о запуске заброшенной много лет котельной. Об этом сообщает в среду пресс-служба краевого правительства.

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"Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин освободил от должности министра ЖКХ и энергетики региона. Руководитель ведомства написал заявление об увольнении по собственному желанию", - говорится в сообщении.

На сайте правительства Камчатки 19 сентября появилось сообщение о подготовке региона к отопительному сезону. В нем приводились слова Кукиля, который заявил, что с 20 сентября запустится котельная в Средних Пахачах. Однако, как заметили местные СМИ и позже подтвердила проверка прокуратуры, эта котельная не работает уже много лет.

Илюхин пообещал, что министр ЖКХ и энергетики региона побывает в селе Средние Пахачи и увидит заброшенную котельную, которую он хотел запустить.

С 1999 года, когда произошла авария, средства из бюджетов края, Олюторского муниципального района или бюджета села Средние Пахачи на содержание котельной не выделялись и не предусматривались. С момента аварии восстановительные работы на котельной не проводились.

Кукиль занял должность министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 30 ноября 2018 года, а до этого возглавлял Региональную службу по тарифам и ценам.

Теги
Илюхин, Владимир ИвановичРоссияКамчатский край
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