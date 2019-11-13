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Россияне стали подавать больше международных заявок на получение патента

Так, рост подачи заявок в октябре 2019 года составил 250% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Число подаваемых россиянами заявок на промышленные образцы по Гаагской системе международной регистрации в октябре 2019 года увеличилось на 250% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщили в Роспатенте.

"Рост подачи заявок на промобразцы по Гаагской системе международной регистрации промышленных образцов, отмеченный Роспатентом месяц назад, в октябре 2019 года составил 250% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - рассказали в ведомстве.

Столь высокие темпы роста подачи заявок в ведомстве объясняют вступлением в силу с февраля 2018 года Женевского акта Гаагского соглашения. "Эта тенденция показывает интерес российских товаропроизводителей и правообладателей к выходу на зарубежные рынки", - подчеркнули в Роспатенте.

В ведомстве отмечают рост заявок и на другие объекты интеллектуальной собственности, которые россияне хотят зарегистрировать на зарубежных рынках с помощью международных систем регистрации. Так, по данным Роспатента, рост заявок на регистрацию товарных знаков по процедуре Мадридского соглашения составил почти 16%, а общий рост заявок на выдачу патента по системе Patent Cooperation Treaty (PCT) превысил 16%.

"Подобные тенденции внушают оптимизм, поскольку Основными направлениями деятельности правительства (ОНДП) предусмотрено увеличение патентной активности и оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности, обеспечение ежегодной подачи не менее 4 тыс. международных PCT-заявок от российских заявителей. Надеемся, что темпы роста PCT-заявок будут увеличиваться", - сказал руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. Он добавил, что данные по увеличению патентной активности россиян, а также меры ее стимулирования будут обсуждаться на коллегии ведомства 10 декабря.

Роспатент продолжает совершенствовать процедуру экспертизы российских заявок и сокращать сроки их рассмотрения. Так, на 51,5% сократился срок рассмотрения заявок на полезные модели, почти на 29% - на изобретения, на 21,5% - на товарные знаки, на 20% - на промышленные образцы. Значительнее всего (на 68,5%) сократился срок рассмотрения заявок на регистрацию программ для ЭВМ.

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