Театры субъектов СКФО, Адыгеи и Абхазии примут участие в фестивале в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 13 ноября. /ТАСС/. Коллективы театров из всех семи субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), Адыгеи, Абхазии и Южной Осетии примут участие в Международном фестивале национальных драматических театров "Южная сцена", который пройдет в Кабардино-Балкарии (КБР) с 17 по 22 ноября. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минкультуры КБР.

"С 17 по 22 ноября в Нальчике пройдет Международный театральный фестиваль "Южная сцена", в программе которого спектакли театральных коллективов из республик Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия - Алания, Ставропольский край, Чечня, Южная Осетия, Абхазия, Кабардино-Балкария", - уточнили в министерстве.

Показы спектаклей будут бесплатными для всех желающих. Кабардинский драмтеатр имени Али Шогенцукова представит на фестивале спектакль "Продавец дождя". Русский музыкально-драматический театр Ингушетии покажет "Две стрелы", Ставропольский академический театр драмы "Валенсианскую вдову", Юго-Осетинский - "Антигону", Северо-Осетинский "Грозу", а лауреат госпремии РФ Евгений Князев исполнит моноспектакль "Пиковая дама", спектакль по Айтматову "И дольше века длится день" сыграет балкарский драматический театр. Всего на суд зрителей и жюри будет представлено более 10 спектаклей.

В программе фестиваля также значатся мастер-классы по актерскому мастерству с участием столичных режиссеров, в формате круглого стола участники форума обсудят и развитие национальных драматических театров в современных условиях.

Фестиваль "Южная сцена" проходит в КБР с 2012 года при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры КБР, Союза театральных деятелей РФ и его регионального отделения в КБР. Цель мероприятия - укрепление творческих связей национальных театров СКФО, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Жюри фестиваля определяет победителей по пяти основным номинациям: "Гран-при фестиваля", "Лучшая работа режиссера", "Лучшая сценография", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль".