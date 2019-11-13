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Захарова рассказала о быстром росте количества русскоязычных радиостанций за рубежом

По словам официального представителя МИД РФ, за период с 2010 года по 2018 год их число увеличилось со 175 до практически 500

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Тенденция к значительному увеличению числа русскоязычных радиостанций за рубежом наблюдается в последние годы. Об этом сообщила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на международной конференции "Радио в глобальной медиаконкуренции".

"За последние несколько лет наблюдается заметное, более чем в два с половиной раза, увеличение числа русскоязычных эфирных радиостанций за рубежом. Например, за период с 2010 года по 2018 год со 175 до практически 500, - рассказала она. - Речь идет как о дальнем, так и о ближнем зарубежье. Здесь тоже цифры явно свидетельствуют о том, что значение радио и радиослужбы будет неизменно возрастать".

Захарова отметила, что все это происходит в непростой геополитической обстановке. "В этом смысле роль радио становится особенной, так как можно приводить немало примеров блокирования работы корреспондентской сети на территории тех или иных государств. У нас есть примеры блокировки, в том числе и частот, и сигналов. Дикость для XXI века, но примеры есть", - добавила дипломат.

Представитель МИД РФ обратила внимание на учащающиеся попытки Запада блокировать новостной контент в интернете, в то время как случаи блокировки радиочастот все-таки единичны. "В этом смысле роль радио как возможности передачи информации опять же выходит на совершенно иные позиции, которые предстоит только осмыслить", - подчеркнула она.

По словам Захаровой, популярность российских радиостанций и вообще российских СМИ обуславливается тем, что во многих странах это "единственная альтернативная точка зрения, которая доступна в медиасреде".

Теги
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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