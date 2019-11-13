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Куклачев призвал смягчить правила перевозки животных в самолете

Руководитель Театра кошек в Москве при этом отметил, что современные самолеты стали менее удобными для путешествующих с животными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Правила перевозки животных в самолетах нуждаются в смягчении, считает народный артист РСФСР, основатель и бессменный руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев. Так он прокомментировал ТАСС случай с пассажиром "Аэрофлота", который был исключен из бонусной программы авиакомпании за то, что провез слишком крупного питомца в салоне.

"Нужно выступать за смягчение правил перевозки", - сказал Куклачев, отметив, что этим должны заниматься зоозащитники и "зеленые".

По его словам, современные самолеты стали менее удобными для путешествующих с животными. "Раньше мы летали в Америку, и можно было из салона пройти в багажник, где [находятся] животные, теперь в самолете нет такой возможности, и животное будет волноваться, будет страдать, это стресс для животного", - пояснил артист.

"Это нарушение прав животных, потому что, когда животное чувствует хозяина, оно чувствует себя спокойно даже при взлете и при посадке, они же считают нас за маму и за папу. Там шум, гам, холодно, они волнуются. Поэтому "зеленые" должны обратиться, чтобы пересмотреть этот вопрос", - уверен Куклачев.

Палка о двух концах

За смягчение правил перевозки животных выступила и ветеринарный врач котов Государственного Эрмитажа, основатель петербургской сети котокафе "Республика кошек" Анна Кондратьева.

"В идеале, конечно, стоило бы смягчить практику с полетами, - отметила Кондратьева в беседе с корреспондентом ТАСС. - В ряде зарубежных стран существуют правила, позволяющие зарегистрировать животное по специальным программам, признающим его компаньоном, и тогда его в любом случае можно перевозить в салоне. Однако стоит помнить, что это палка о двух концах и есть случаи, когда перевозимое таким образом животное вырывалось от хозяина, выскакивало из переноски и создавало проблемы другим пассажирам".

Собеседница агентства отметила, что случаи гибели животных в багажном отсеке самолетов достаточно редки. "Они единичны. Мы постоянно отслеживаем животных, которым выдаем сертификат о прививках от бешенства при путешествиях за границу, и могу сказать, что за 15 лет наблюдений мы не зафиксировали ни одного смертельного случая", - сказала она.

Вместе с тем Кондратьева обратила внимание на то, что кот, провезенный с нарушениями в салоне лайнера, действительно имеет лишний вес. "В первую очередь, если кот весит более 8 кг - это очень большой вес, и владельцу стоит задуматься, так как лишний вес сказывается не только на продолжительности, но и на качестве жизни животного", - отметила собеседница агентства. По словам специалиста, оптимальный вес кота (кроме крупных пород) составляет от 4 до 6 кг.

Некоторым животным перелеты противопоказаны вообще, предупредила ветеринар. К ним относятся, в частности, брахицефальные породы (с укороченным черепом и приплюснутыми носами): среди кошек это британцы, персы, экзоты, среди собак - мопсы, английские и французские бульдоги, пекинесы и некоторые другие. "Такое животное перед путешествием обязательно нужно показать ветеринару, сделать скрининг сердца и при необходимости УЗИ, и в зависимости от результатов исследования, возможно, изменить планы путешествия или перестроить маршрут", - сказала Кондратьева.

Правила путешествий

В качестве примера безопасного и спокойного путешествия с котом Кондратьева привела поездки одного из самых известных котов России - эрмитажного Ахилла, который в качестве "оракула" во время чемпионата мира по футболу 2018 года неоднократно путешествовал самолетом, поездом и на пароме.

"Ахилл трижды летал на самолете из Петербурга в Москву, он всегда летает в переноске, перед полетом мы не кормим его минимум за четыре часа, чтобы избежать обильного слюноотделения и прочих неприятностей", - рассказала ветврач, которая с прошлого года является владелицей Ахилла.

Кондратьева не рекомендует хозяевам котов давать животным перед полетом успокоительные таблетки, поскольку они раздражают язык - лучше заменить их специальным ошейником. Также животное должно быть вакцинировано и перед полетом осмотрено ветеринаром, который исследует состояние сердца.

"И конечно, нужно приучать кота к переноске, чтобы он не воспринимал ее как лишение свободы и своего рода тюрьму", - подчеркнула специалист.

История с подменой

Владелец кота, пострадавший из-за своего желания перевозить животное в салоне, опубликовал пост в социальной сети, где рассказал всю историю своего путешествия. По итогам служебного расследования "Аэрофлот" исключил клиента из программы лояльности, так как тот при регистрации заменил кота весом более 8 кг, которого он по правилам должен был сдать в багаж, на животное, весившее всего 7 кг.

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