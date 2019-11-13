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В Забайкалье оцифруют документы о восстании красных партизан в годы Гражданской войны

Помимо воспоминаний, в коллекцию входят материалы прессы

ЧИТА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Сотрудники Забайкальской краевой универсальной научной библиотеки имени Александра Пушкина оцифруют для Президентской библиотеки уникальную коллекцию документов, посвященных Ингодинскому восстанию - одному из крупнейших на этой территории выступлений красных партизан и местных жителей против атамана Григория Семенова в годы Гражданской войны. Об этом сообщил ТАСС сотрудник библиотеки Александр Тарасов.

"Наша библиотека и ее руководитель Елена Сивцова решили совместно с музеем села Доронинское сформировать для Президентской библиотеки коллекцию материалов, посвященных Ингодинскому восстанию - одному из ключевых событий Гражданской войны в Забайкалье. Для этого мы отсканировали несколько десятков уникальных документов, которые хранятся в музее села Доронинское. Наибольшую ценность представляют написанные от руки воспоминания современников тех событий - чаще всего это дети жертв семеновского террора, другие их родственники", - сказал Тарасов.

Помимо воспоминаний, в коллекцию входят материалы прессы - это прежде всего публикации газеты "Забайкальский рабочий" 1927 и 1929 годов, приуроченные к первым юбилеям Октябрьской революции и самого Ингодинского восстания. Кроме того, интерес представляют собранные в сельском музее фотографии участников восстания и членов их семей - как правило, их передавали в музей из семейных альбомов. Коллекцию дополнят материалы из фондов краевой библиотеки.

"Мы уже отсканировали все документы, дважды выезжали для этого в музей, потому что у Президентской библиотеки есть свои, достаточно серьезные требования. <...> Но помимо оцифровки, нужно провести исследовательскую работу обзорного характера - сделать описание собранных материалов, структурировать их, подготовить вводную справку, которая бы нейтрально описывала эти события. Мы надеемся завершить всю работу весной 2020 года и представить ее общественности на сайте [Президентской] библиотеки", - добавили в библиотеке.

В 1918 году власть в Забайкалье захватил атаман Семенов, режим которого просуществовал до октября 1920 года. В советские годы слово "семеновщина" ассоциировалось с массовым террором, расстрелами и пытками.

С 6 по 13 ноября 1919 года в долине реки Ингода происходило восстание, организованное красными партизанами против режима Семенова. Оно стало одним из крупнейших на этой территории - по разным подсчетам, в нем участвовали до 2,5 тыс. человек. Им удалось захватить десяток сел и дойти до села Татаурово в 62 км от Читы. Возле этого села восстание подавили казаки под командованием генерал-майора Ивана Шильникова при поддержке японских интервентов. Их жертвами стали свыше 200 человек. После подавления восстания в охваченных им селах прошли репрессии.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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