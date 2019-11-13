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Госдума меняет порядок тестирования адвокатов и вводит для них "гонорары успеха"

Теперь тестирование в рамках квалификационного экзамена должно будет проводиться через единую автоматизированную информационную систему, которая обеспечит анонимность проверки результатов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Госдума в среду во втором чтении приняла законопроект, вносящий существенные изменения в закон об адвокатской деятельности, в том числе в части тестирования адвокатов и возможности получения ими гонораров исходя из результатов работы.

Согласно тексту, тестирование в рамках квалификационного экзамена на получение статуса адвоката должно будет проводиться через единую автоматизированную информационную систему. Она призвана гарантировать анонимность проверки результатов. Требования к этой системе устанавливаются советом Федеральной палаты адвокатов.

Еще одной важной новеллой законопроекта стало введение "гонораров успеха" для адвокатов. "Мы, наш комитет, как раз долго говорили о том, что гонорары успеха - это в принципе правильная вещь, поскольку очень часто этот гонорар выдается, но через серые схемы, мимо бюджета конкретной адвокатской палаты и бюджета РФ. Поэтому договорились о том, что все-таки "гонорар успеха" будет, он сейчас легализован в проекте закона", - пояснил на пленарном заседании глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

При этом он отметил, что данная норма не будет распространяться на уголовные дела и дела по административным правонарушениям.

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