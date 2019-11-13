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Новая система обращения с ТКО

Кобылкин: властям Крыма и Севастополя необходимо повысить внимание к работе регоператоров

Министр природных ресурсов и экологии РФ также попросил власти обратить внимание на ликвидацию отработавших свой срок мусорных полигонов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Внимание к качеству работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Крыма и Севастополя должно быть повышено перед новогодними праздниками. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на совещании по вопросу реализации национального проекта "Экология" на полуострове, которое проходит в Симферополе.

"[В числе] 16 регионов с определенными сложностями с региональными операторами Республики Крым и города Севастополя нет. Но внимание к качеству работы прошу повысить. Зимний период считается не очень активным сезоном. Тем не менее, поток туристов на новогодних каникулах возрастет, а значит появится и дополнительная нагрузка на систему твердых коммунальных отходов, что мы наблюдаем каждый год", - сказал Кобылкин.

Он также попросил власти Крыма и Севастополя обратить внимание на ликвидацию отработавших свой срок мусорных полигонов.

Реформа мусорной отрасли началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология". Например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

В нацпроект "Экология" включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияКрымСевастопольНовая система обращения с ТКО
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