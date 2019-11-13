Муфтият Крыма ожидает, что соборную мечеть достоят в июне 2020 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Завершение строительства соборной мечети в Симферополе ожидается в июне 2020 года, но есть ряд объективных факторов, которые не позволяют назвать точную дату, сообщил ТАСС заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов.

На встрече с общественниками в Симферополе 18 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что пригласил президента Турции Тайипа Эрдогана на открытие соборной мечети в Крыму, и тот, по мнению президента РФ, положительно отнесся к этому предложению.

"Мы, конечно, очень надеемся, что в июне 2020 года строительство будет закончено. Однако это зависит от многих факторов. В частности, от подвоза строительных материалов, транспортной логистики, растаможивания, то есть от того, что не зависит от муфтията как заказчика. Любой фактор может повлиять на сроки. Говорить об окончательной дате завершения строительства мечети пока не представляется возможным", - сказал Исмаилов.

Он отметил, что мечеть - очень сложное архитектурное сооружение, и его строительство ведется со всей тщательностью.

Согласно проекту, общая площадь Соборной мечети в Симферополе составит 5,7 тыс. кв. м, вместимость - 2,6 тыс. человек. Сооружение состоит из двух частей - основного здания с куполом и внутренним двором с колоннадами и местом для омовения перед совершением намаза. Строительство мечети началось в октябре 2016 года. В мае 2019 года замглавы комитета по делам национальностей Госдумы Руслан Бальбек сообщал журналистам, что завершение строительства мечети планировалось к 21 апреля 2020 года. В республике проживают порядка 300 тыс. человек, исповедующих ислам, в основном это крымские татары. Всего на полуострове около 2 млн жителей. По данным Духовного управления мусульман Крыма, за последние пять лет в республике было построено, восстановлено и реставрировано около 20 мечетей, в том числе и те, которым более 300 лет. В целом на территории региона 350 мечетей.