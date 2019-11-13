Почти 40 тыс. жителей ЛНР получили российские паспорта

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Почти 40 тыс. жителей Луганской народной республики (ЛНР) уже получили паспорта Российской Федерации. Об этом в среду на церемонии открытия нового отделения миграционной службы в Луганске сообщил заместитель начальника управления миграционной службы МВД ЛНР Руслан Найда.

"Порядка 40 тыс. [жителей ЛНР] уже стали счастливыми обладателями паспортов Российской Федерации", - сказал он. При этом Найда уточнил, что еще более 60 тыс. жителей республики подали заявления на получение гражданства России в упрощенном порядке.

Ранее министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет сообщал, что более 36 тыс. жителей ЛНР уже получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

МВД ЛНР в рамках совместного проекта с Министерством связи и массовых коммуникаций республики запустило электронную очередь на оформление паспортов республики и Российской Федерации, регистрация в электронной очереди доступна для всех жителей ЛНР. Также работает колл-центр для информирования жителей о готовности паспорта РФ.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Первый пункт приема документов у желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. А уже 14 июня российские паспорта получила первая группа жителей ЛНР. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах республики.