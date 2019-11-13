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Юнкер перенес успешную операцию по удалению аневризмы

В августе председатель Еврокомиссии перенес операцию по удалению желчного пузыря

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер перенес успешную операцию по удалению аневризмы. Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

"Операция прошла успешно. Председатель Юнкер чувствует себя хорошо и уже сегодня будет переведен из отделения интенсивной терапии", - заявила она.

Ранее Еврокомиссия официально сообщала, что операция Юнкера по удалению аневризмы запланирована на 11 ноября. В августе 64-летний Юнкер перенес операцию по удалению желчного пузыря.

Срок полномочий Юнкера на посту главы Еврокомиссии должен был завершиться 31 октября, однако был продлен до 1 декабря, поскольку Европарламент не успел в срок утвердить состав новой Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Ранее Юнкер уже заявлял о своем намерении отойти от политики по истечении срока его мандата.

Теги
Юнкер, Жан-Клод
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