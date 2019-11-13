Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за вымогательств у них 2 млн рублей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Музыкальный продюсер Яна Рудковская и ее супруг, российский фигурист Евгений Плющенко, подали заявление в полицию о вымогательстве у них 2 млн рублей. Как сообщил в среду ТАСС источник в правоохранительных органах, в связи с этим ведется проверка.

"Рудковская и Плющенко подали заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по факту вымогательства у них через социальные сети при помощи ритуалов и проклятий нескольких миллионов рублей. В этой связи назначена доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал собеседник агентства.

По его словам, деньги у пары вымогатели требуют "не первый месяц, обещая расправиться с ними и с их сыном путем черной магии".

Представляющий интересы заявителей Александр Карабанов подтвердил ТАСС, что подал соответствующее заявление в полицию, но в связи с тем, что в деле затрагиваются интересы несовершеннолетнего, отказался от комментариев.

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.