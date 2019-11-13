Эксперт: помощью для инвалидов в России может стать их социализация и трудоустройство

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 ноября. /ТАСС/. Трудоустройство и социализация людей с ограниченными возможностями здоровья является реальной помощью для них. Такое мнение выразил ТАСС президент благотворительного фонда "Быть добру" в Северной Осетии Амурхан Кусов, который является организатором инклюзивного молодежного образовательного форума "Без границ".

"Главная помощь, которую необходимо оказывать людям с ограниченными возможностями здоровья, - это их трудоустройство, социализация. Государство в настоящее время дает возможности для этого, есть варианты участия в различных грантовых конкурсах. Важно, чтобы они нашли применение себе", - сказал Кусов.

По его словам, именно социализация, помощь в разработке проектов является главной целью проведения ежегодного форума для молодежи с ограниченными возможностями здоровья "Без границ", который пройдет в четвертый раз в Северной Осетии. Проект направлен на профессиональную ориентацию молодых людей, он также должен помочь их самоопределению в жизни и раскрытию их интеллектуального потенциала.

О форуме

В 2020 году форум будет проходить благодаря президентскому гранту в размере более 2 млн рублей. Участниками проекта станут 230 юношей и девушек со всей России. В течение пяти дней на базе реабилитационного центра "Тамиск" специалисты проведут образовательные тренинги, участники форума встретятся с деятелями культуры, общественниками, спортсменами.

"Форум пройдет в четвертый раз, за это время в Северной Осетии появились ребята, которые начали реализацию проектов. Есть девушка на инвалидной коляске, которая разводит птиц, парень-колясочник, который делает ножи. Это очень ценные результаты проведения мероприятия. Инвалиды становятся мотиваторами для тех, кто, будучи здоровым, не может найти себя в жизни и жалуется на какие-то обстоятельства", - отметил Кусов.

На форуме сотрудники республиканского центра занятости расскажут молодым людям о трудовых отношениях, о профессиях и вакансиях, в которых особенные ребята могут себя реализовать. "Существуют ощутимые проблемы у молодых людей-инвалидов, которые не в состоянии пользоваться всеми благами жизни. Проблемы связаны в первую очередь с многочисленными социальными барьерами, не позволяющими молодым инвалидам активно включаться в жизнь общества и стать ее частью. Подобные проекты способствуют формированию у них профессиональной ориентации и самоопределения в жизни", - отметил президент фонда.

Благотворительный фонд "Быть Добру" был организован в 2013 году и оказывает поддержку жителям Северной Осетии. С помощью добровольных взносов оказывается материальная и другая помощь гражданам, имеющим тяжелые заболевания, их семьям, а также медицинским учреждениям. Также фонд осуществляет проведение донорских акций, оказывает правовую поддержку семьям, обратившимся за помощью. Неотъемлемой частью работы является проведение благотворительные акций в концертных залах и на футбольных матчах, супермаркетах и ресторанах города. За время существования фонда "Быть добру" помощь получили более 1000 человек.