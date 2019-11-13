Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бесплатные лекарства для онкобольных Казахстана обнаружили в продаже в России

В Минздраве Казахстана сообщили, что речь идет о дорогостоящих препаратах "Кейтруда" и "Тафинлар", которые 11 стационаров страны получили от единого дистрибьютора

НУР-СУЛТАН, 13 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Казахстана получило информацию, что лекарства, закупленные республикой для бесплатного обеспечения онкобольных, продаются в России. Об этом сообщила председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова на брифинге в среду.

"К нам поступили данные, что за рубежом, в частности в России продаются наши онкопрепараты, которые закупаются единым дистрибьютором и имеют очень высокую стоимость. Мы внепланово с участием правоохранительных органов будем проверять онкоцентры, которые получали данные препараты", - рассказала Бюрабекова.

По ее словам, если в ходе проверки выявят пропажу лекарств, то материалы будут переданы в Генеральную прокуратуру. Как пояснила представитель Минздрава, речь идет о дорогостоящих препаратах "Кейтруда" и "Тафинлар", которые получили от единого дистрибьютора 11 стационаров Казахстана.

"Нас проинформировали пациенты, что на рынке России выявлены наши препараты. Причем с печатями наших медорганизаций, так как у нас предусмотрено в правилах наличие штампа "бесплатно", - уточнила председатель комитета.

Теги
КазахстанРоссия
Реклама на ТАСС
Кобылкин: отказ от производства пластика в России должен происходить постепенно
Ранее Greenpeace направила обращение к главе Минприроды о запрете на производство одноразового пластика
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС