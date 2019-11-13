Бесплатные лекарства для онкобольных Казахстана обнаружили в продаже в России

НУР-СУЛТАН, 13 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Казахстана получило информацию, что лекарства, закупленные республикой для бесплатного обеспечения онкобольных, продаются в России. Об этом сообщила председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова на брифинге в среду.

"К нам поступили данные, что за рубежом, в частности в России продаются наши онкопрепараты, которые закупаются единым дистрибьютором и имеют очень высокую стоимость. Мы внепланово с участием правоохранительных органов будем проверять онкоцентры, которые получали данные препараты", - рассказала Бюрабекова.

По ее словам, если в ходе проверки выявят пропажу лекарств, то материалы будут переданы в Генеральную прокуратуру. Как пояснила представитель Минздрава, речь идет о дорогостоящих препаратах "Кейтруда" и "Тафинлар", которые получили от единого дистрибьютора 11 стационаров Казахстана.

"Нас проинформировали пациенты, что на рынке России выявлены наши препараты. Причем с печатями наших медорганизаций, так как у нас предусмотрено в правилах наличие штампа "бесплатно", - уточнила председатель комитета.