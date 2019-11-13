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В Крым после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. жителей Украины

При этом на Украину из Крыма уехали 7 тыс. человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Крым после воссоединения с Россией принял на постоянное место жительства около 170 тыс. человек, в том числе 50 тыс. жителей Украины, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов на встрече с делегацией иностранных СМИ.

"За 5 лет в РФ в Крым приехало порядка 170 тыс. людей на постоянное место жительства. Из них более 50 тысяч приехало с Украины. Уехало из Крыма на Украину 7 тыс., и 80 тыс. уехало в регионы России", - сказал Константинов, не уточнив, гражданами какой страны являются переехавшие в Крым жители Украины.

Делегация иностранных журналистов из стран Европейского союза, Африки и Азии находится в Крыму с ознакомительным визитом 12-14 ноября. В ее составе представители СМИ из Италии, Словакии, Франции, Республики Конго, Вьетнама, Кении, ЮАР, Индии, Португалии и других стран.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове. В некоторых странах ведется информационная блокада ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом.

Несмотря на введенные санкции, визиты зарубежных делегаций в республику не прекращаются. По данным главы комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрия Гемпеля, с 2015 года Крым посетили более 500 народных дипломатов из стран Европы и Америки.

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