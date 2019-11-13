Кобылкин: отказ от производства пластика в России должен происходить постепенно

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Отказ от производства пластиковой продукции в России должен происходить постепенно, сказал журналистам в среду в Симферополе министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин после совещания о ходе исполнения в Крыму нацпроекта "Экология".

"Много задают таких вопросов: "Давайте запретим пластик, давайте запретим полиэтиленовые пакеты" <…> Когда мы говорим закрыть то или иное нефтегазохимическое производство, мы должны понимать, что за всем этим стоят люди, рабочие места, субъекты РФ. Это все необходимо сделать медленно, постепенно, не торопясь, рывками двигаться нельзя", - считает Кобылкин.

Во вторник пресс-служба Greenpeace России сообщила, что организация направила обращение к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину о запрете на производство одноразового пластика, в частности, речь идет о пакетах-майках, ватных палочках и трубочках для напитков.

"Вы четко должны понимать, мы или революционно делаем реформу, или эволюционно. Мы за эволюционный путь развития <…> Это очень сложная реформа. На мой взгляд, мы ее просчитали до мелочей и движемся в правильном направлении, но мы не пройдем за один год путь, который государства проходили за 50 лет - это надо признать", - сказал Кобылкин, отвечая на вопрос о направленном в его адрес обращении Greenpeace.

Проблема пластикового загрязнения крайне актуальна для России. Согласно стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года в РФ, рост потребления изделий из пластмасс на душу населения вырастет с 32,3 до 89,8 кг на человека, что означает прогнозируемое усугубление этой проблемы, поясняют представители Greenpeace.

Агрессивные меры по борьбе с пластиковым загрязнением обсуждаются в с 2019 года. Так, 29 марта премьер-министр Дмитрий Медведев в прямом эфире "ВКонтакте" заявил, что в перспективе может быть рассмотрен вопрос о запрете пластиковой одноразовой посуды в России на законодательном уровне. При этом он сослался на опыт Евросоюза. В октябре 2018 года Европарламент поддержал введение запрета на использование одноразовых пластиковых изделий (ватные палочки, ложки, вилки, стаканчики, тарелки, трубочки) с 2021 года. Минприроды и Минпромторг тогда поддержали эту идею, но отметили, что запрет должен вводиться взвешено в условиях рыночной экономики.