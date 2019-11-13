Минздрав после просьбы Кузнецовой помог ребенку из РФ, который год ждал операции в Индии

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Минздрав РФ после просьбы уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой помог мальчику из России, который более года ждал операцию в Индии по контракту. Об этом сообщается в среду на официальном сайте детского омбудсмена.

Несовершеннолетнему гражданину РФ потребовалась госпитализация на пересадку донорского органа. Ребенок более года ожидал трансплантации, но очередь на донорский орган постоянно сдвигалась в связи с тем, что преимущественное право на пересадку по местному законодательству имеет гражданин Индии. Кроме того, по причине реорганизации клиники было принято решение о прекращении предоставления таких медицинских услуг.

"Делегация профильного департамента министерства здравоохранения России прилетела в Индию и провела переговоры <...> В результате сложных переговоров было принято решение о переводе мальчика в новую больницу. Также был решен вопрос финансирования с учетом уже заключенного контракта. Ребенка поставили в приоритет на операцию", - проинформировали в пресс-службе детского омбудсмена.

Сообщается, что в клинике находятся еще двое детей - из Рязани и Санкт-Петербурга, которые также будут переведены в новую больницу.